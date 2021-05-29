Мадрид, , 18:23 — REGNUM Руководство мадридского «Атлетико» обозначила 27-летнего атакующего полузащитника «Удинезе» и сборной Аргентины Родриго де Пауля как главную трансферную цель на летнее ТО. Об этом 29 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А Родриго де Пауль принял участие в 36-ти матчах чемпионата, в которых отметился девятью забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Аргентинец стал лучшим в составе «Удинезе» по системе гол+пас.

Родриго де Пауль перешел в «Удинезе» 20 июля 2016 года из испанской «Валенсии». Итальянский клуб отдал за аргентинца 3 миллиона евро. Де Пауль начал карьеру в аргентинском клубе «Расинг».

Ранее сообщалось, что в услугах Родриго де Пауля также заинтересован санкт-петербургский «Зенит».