Казань, , 18:19 — REGNUM Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отказался от предложения председателя совета директоров московского ЦСКА Максима Орешкина вернуться на пост главного тренера «красно-синих». На данный момент ЦСКА тренирует экс-игрок «армейцев» и «Баварии» Ивица Олич.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги казанский «Рубин», набрав 53 очка, занял четвертую позицию. В следующем сезоне «Рубин» сыграет в Лиге Европы УЕФА.

Леонид Слуцкий тренировал ЦСКА в период с 2009 по 2016 годы. Тренер привел «красно-синих» к победам в Российской Премьер-лиге в сезонах 2012/13, 2013/14 и 2015/16. Также ЦСКА под его руководством дважды побеждал в Кубке (2010/11, 2012/13) и Суперкубке России (2013, 2014).