Барселона, Испания, , 18:13 — REGNUM 21-летний центральный защитник туринского «Ювентуса» и национальной сборной Нидерландов Матейс де Лигт прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Барселону». «Я очень доволен в «Ювентус». Здесь я как рыба в воде. Из «Барселоны» со мной никто не связывался», — приводит слова нидерландца ESPN.

Матейс де Лигт перешел в туринский «Ювентус» 18 июля 2019 года из амстердамского «Аякса». «Старая синьора» заплатила за контракт футболиста 75 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А де Лигт принял участие в 27-ми матчах чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» удалось договориться с сокомандником де Лигта по сборной Мемфисом Депаем.