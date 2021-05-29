Кигали, 29 мая 2021, 18:09 — REGNUM Власти Руанды приняли признание президента Франции Эммануэля Макрона об ответственности Пятой республики за страдания руандийского народа. Об этом 29 мая заявил президент страны Поль Кагаме.
Как сообщало ИА REGNUM, Макрон в ходе визита в Руанду 27 мая посетил мемориал жертв геноцида тутси, где произнес речь об ответственности Франции за страдания народа этой страны. Он также отметил, что надеется на развитие взаимоотношений между странами.
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