Лондон, , 18:03 — REGNUM «Доказательства» искусственного происхождения SARS-CoV-2, который якобы был создан в лаборатории в китайском Ухане, есть у ученых. Об этом, как пишет Daily Mail, заявили норвежский вирусолог Биргер Соренсен и британский профессор Ангус Далглиш.

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По их словам, китайские ученые после того, как SARS-CoV-2 вырвался за пределы лаборатории, якобы попытались «скрыть следы».

Далглиш и Соренсен считают, что «инструменты» для создания коронавируса разработали ученые КНР, в том числе и совместно с университетами США. Свой вывод норвежский вирусолог и британский профессор сделали после того, как проанализировали проводимые учеными в Ухане между 2002 и 2019 годами эксперименты.

Эксперты считают, что специалисты в китайском Ухане, которые хотели изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей, пытались сделать вирус природного происхождения более заразным.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что версию лабораторного происхождения коронавируса начали изучать британские и американские спецслужбы.