Москва, 29 мая 2021, 17:57 — REGNUM Проживающие за границей граждане России по-прежнему могут оформить загранпаспорт в дипломатических представительствах РФ за рубежом, новый регламент не повлияет на эту процедуру. Об этом 29 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что загранпаспорта оформляются российским гражданам, которые проживают за пределами России, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ в иностранных государствах и никаких изменений данного порядка не произошло.
Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации с 30 мая вступают в силу новые правила выдачи заграничных паспортов.
От уплаты пошлины за выдачу загранпаспорта взамен утраченного или же пришедшего в негодность освобождаются лица, которые пострадали в чрезвычайных ситуациях. Это же относится к случаям, когда загранпаспорт крадут.
В остальных случаях государственная пошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит две тысячи рублей, нового образца с биометрическими данными — пять тысяч рублей. Для загранпаспорта нового образца нужно сдать отпечатки пальцев. Срок выдачи загранпаспорта на территории субъекта, где гражданин зарегистрирован по месту жительства, не должен превышать одного месяца.
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