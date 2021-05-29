Москва, , 17:57 — REGNUM Проживающие за границей граждане России по-прежнему могут оформить загранпаспорт в дипломатических представительствах РФ за рубежом, новый регламент не повлияет на эту процедуру. Об этом 29 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Появившиеся в СМИ сообщения о якобы принятых изменениях указанного порядка не соответствуют действительности и вызваны недостаточно внимательным изучением нового административного регламента», — сказала она.

Она отметила, что загранпаспорта оформляются российским гражданам, которые проживают за пределами России, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ в иностранных государствах и никаких изменений данного порядка не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации с 30 мая вступают в силу новые правила выдачи заграничных паспортов.

От уплаты пошлины за выдачу загранпаспорта взамен утраченного или же пришедшего в негодность освобождаются лица, которые пострадали в чрезвычайных ситуациях. Это же относится к случаям, когда загранпаспорт крадут.

В остальных случаях государственная пошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит две тысячи рублей, нового образца с биометрическими данными — пять тысяч рублей. Для загранпаспорта нового образца нужно сдать отпечатки пальцев. Срок выдачи загранпаспорта на территории субъекта, где гражданин зарегистрирован по месту жительства, не должен превышать одного месяца.

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