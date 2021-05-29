29 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Оксана Переможенко, , 19:15 — REGNUM 28 мая в Одессе состоялся концерт украинского рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), несмотря на то, что местные радикалы пытались воспрепятствовать мероприятию. Свое желание сорвать концерт националисты мотивировали тем, что исполнитель выступал в Крыму и якобы таким образом нарушил украинское законодательство, так как Украина считает Крымский полуостров не частью Российской Федерации, которой он, собственно, и является с 2014 года, а называет Крым «оккупированной территорией». Изначально один из местных радикалов сообщил, что концерт отменили, однако позже выяснилось, что он всё-таки состоялся. Концерт пытались отменить также в связи с тем, что рэпер «принимал участие в… «концерте воссоединения» в Москве». Об этом 28 мая сообщили в сообществе «Черный список Одесса» в социальной сети Facebook.

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость в социальной сети Facebook обсудили в сообществе «Черный список Одесса» в комментариях под соответствующей записью. Многие отметили, что искусство вне политики, а Денис Устименко-Вайнштейн является одесситом. Также многие возмутились таким явлением в нынешнем украинском обществе, как радикалы, которых на Украине со времен государственного переворота 2014 года принято называть «активистами».

Рэпер Джиган Neji007

"Оставь[те] артистов в покое. Сами ни*ера не могут и другим не дают. Это артисты, и это их работа. Где платят — там и поют. Или за поддержку патриотизма где-то платят?» — спросила Alesia K.

«Извините… при чём тут это? Когда это всё закончится? Вы концерт 9 мая видели? Да там петь уже некому. Дебилизм! Никого не будет, и никто к нам уже не приедет», — возмутилась Анна Г.

«Эти [«активисты»] скоро город превратят в село», — отозвался о местных радикалах Георгий Е.

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«Какая разница, кто где поёт… На то они и артисты, чтобы петь везде. Бред полный. Кого так раздражает исполнитель — не ходите на его концерты. Что тут обсуждать и мусолить? Как почитаешь некоторые комменты, просто диву даёшься… Почему эти господа не в психдиспансере? Или они там, но телефон у них забыли отобрать? Читаешь новости — вокруг одни враги… Попахивает уже паранойей какой-то», — отметила Лина К.

«Сколько дебилов, я в шоке. Что тут такого, если он будет выступать в своём родном городе?» — задалась вопросом Natali O.

Марш украинских националистов в Одессе Nationalcorps.org

«Искусство никому неподвластно. Отменяют малообразованные, и ими же манипулируют…» — добавила Oksana F.

«Ну и отлично, что Джиган выступил, а то взяли в привычку приезжать в Одессу, ничего не делать и быть активистами (речь идет о местных радикалах. — О. П.), иди[те] работайте и не позорьтесь. Если хоть кто-то из активистов прочитает это сообщение, то прочитайте, что пишут о вас люди. Вы нам в Одессе не нужны, уезжайте туда, откуда приехали», — призвал Scot E.

«Капец, народ мозгами тронулся!!! Деграданты. Я читаю некоторые комментарии — и у меня шок!!! Пацан к себе на родину вернулся, а вы!!! Что вы вообще для своей страны сделали, чтоб его осуждать!!! За то он вырвался и смог на ноги встать и дать счастливую жизнь своим детям! А посмотрите, как тут живут наши дети!!! Страшно днем уже на улице, не говоря за вечер!!!» — подытожила Алёна Д.

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Напомним, бывший глава одесского отделения организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Стерненко 29 мая обратился с призывом к властям Украины возбудить уголовное дело против украинского рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) за проведение им концертов в Крыму.