Дамаск, , 17:49 — REGNUM Продление Евросоюзом санкций против Сирии — это вопиющее нарушение элементарных прав человека и общепринятых международных гуманитарных норм. Об этом 29 мая заявили в пресс-службе МИД САР.

«Дамаск осуждает этот шаг, разоблачающий в очередной раз властей Евросоюза как соучастников развязанной против Сирии войны, которые несут ответственность за кровопролитие и разруху», — говорится в заявлении.

В сирийском МИД также подчеркнули, что жестокие и несправедливые рестрикции отражаются на повседневной жизни и здоровье граждан, что усиливает страдание населения.

«Продление санкций свидетельствует об ошибочной политике Евросоюза и его полной зависимости от США», — резюмировали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС на данный момент не поддерживает контактов с официальным Дамаском и не стремится к нормализации отношений с Сирией. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз не будет помогать восстановлению Сирии, пока там не произойдет «транзит власти».

Напомним, законное правительство Сирии во главе с президентом Башаром Асадом с 2011 года противостоит вооруженным формированиям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикальных исламистских группировок.