Дамаск, 29 мая 2021, 17:49 — REGNUM Продление Евросоюзом санкций против Сирии — это вопиющее нарушение элементарных прав человека и общепринятых международных гуманитарных норм. Об этом 29 мая заявили в пресс-службе МИД САР.
В сирийском МИД также подчеркнули, что жестокие и несправедливые рестрикции отражаются на повседневной жизни и здоровье граждан, что усиливает страдание населения.
Как сообщало ИА REGNUM, ЕС на данный момент не поддерживает контактов с официальным Дамаском и не стремится к нормализации отношений с Сирией. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз не будет помогать восстановлению Сирии, пока там не произойдет «транзит власти».
Напомним, законное правительство Сирии во главе с президентом Башаром Асадом с 2011 года противостоит вооруженным формированиям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикальных исламистских группировок.