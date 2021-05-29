Тюмень, 29 мая 2021, 17:41 — REGNUM В Тюменской области объём инвестиций с 2013 года упал на 20%. Отчёты тюменских властей о благополучном инвестиционном фоне на форуме «День предпринимателя» профессор МГУ, специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич сравнила с «полётами на Марс».
Наталья Зубаревич, эконом-географ
По данным Натальи Зубаревич, инвестиции в течении семи лет не сокращались в России лишь в Москве, ХМАО и ЯНАО.
«Кризис кризисом, а в Москве с 2013 по 2019 годы инвестиции выросли в полтора раза. И продолжали расти в 2020-м ковидном году. Каждый четвёртый рубль в стране идёт в московскую столичную агломерацию. Два кризиса показали, что инвестиции идут на территории с супер конкурентным преимуществом — в Москву и в нефтегазовые регионы», — подытожила Наталья Зубаревич.
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