Тюмень, , 17:41 — REGNUM В Тюменской области объём инвестиций с 2013 года упал на 20%. Отчёты тюменских властей о благополучном инвестиционном фоне на форуме «День предпринимателя» профессор МГУ, специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич сравнила с «полётами на Марс».

«Уж простите меня, я опять буду «злым следователем» работать. Мы вообще-то в два кризиса вляпались и не вышли даже из первого, который был в 2014—2016 годах. У нас не восстановился рынок инвестиций. По всем подсчётам Росстата всё равно минус 2%. У нас не восстановились доходы населения и потребление. Я хотела бы немножко огорчить. Летать на Марс, конечно, хорошо, но лучше освоить полёты в заданном коридоре, который задаёт нам макроэкономическая ситуация. В 2019 году в соотношении с 2013 годом страна 1,3% инвестиций минус, Тюменская область — 11%. А за 2020 год в Тюменской области спад инвестиций произошёл ещё на 9%. Вот это хорошо бы помнить, когда вы рассказываете о мощнейших инвестиционных площадках Тюменской области. Сделать-то вы их можете, только кто туда придёт? Большой вопрос». Наталья Зубаревич, эконом-географ

По данным Натальи Зубаревич, инвестиции в течении семи лет не сокращались в России лишь в Москве, ХМАО и ЯНАО.

«Кризис кризисом, а в Москве с 2013 по 2019 годы инвестиции выросли в полтора раза. И продолжали расти в 2020-м ковидном году. Каждый четвёртый рубль в стране идёт в московскую столичную агломерацию. Два кризиса показали, что инвестиции идут на территории с супер конкурентным преимуществом — в Москву и в нефтегазовые регионы», — подытожила Наталья Зубаревич.

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