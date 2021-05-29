Пекин, , 17:33 — REGNUM Китайское национальное космическое управление запустило космический грузовик «Тяньчжоу-2», сообщает 29 мая портал Sina.

Отмечается, что запуск был осуществлен в 15:55 мск с космодрома Вэньчан с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-7».

"Тяньчжоу-2» успешно достиг заданной точки орбиты примерно через 604 секунды после старта. Запуск признан успешным», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорации CASC рассчитывают превзойти результаты 2020 года и провести более 40 космических запусков. В первой половине года в CASC планируют запустить основной модуль создаваемой космической станции. Позже планируется проведение запусков грузового корабля «Тяньчжоу-2» и пилотируемого «Шэньчжоу-12».

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