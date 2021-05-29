Майами, США, 29 мая 2021, 17:33 — REGNUM В американском штате Флорида неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщил местный филиал телекомпании NBC.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 29 мая, в городе Майами. По последним данным, в результате происшествия пострадали семь человек.
В настоящее время сотрудники полиции ведут поиски причастных к данному инциденту.
Как передавало ИА REGNUM, 26 мая президент США Джо Байден во время выступления после стрельбы в Калифорнии призвал конгрессменов остановить «эпидемию вооруженного насилия».
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