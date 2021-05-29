Манчестер, Великобритания, , 17:31 — REGNUM 29 мая в Порту (Португалия) на стадионе «Драгао» состоится финал Лиги чемпионов сезона 2020/21. За победу на турнире поборются «Манчестер Сити» и «Челси». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Ассистенты главного судьи — Пау Сербиан и Роберто дель Паломар.

Вероятные стартовые составы:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Стоунс, Диаш, Канселу, Силва, Эрнандес, Гюндоган, Марез, де Брёйне, Фоден.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Зиеш, Маунт, Вернер.

В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» и «Челси» встречались трижды (две победы «Челси» и одна победа «Манчестер Сити»). Последний матч этих команд завершился победой «пенсионеров» со счетом 2:1. Забитыми мячами в той встрече отметились Хаким Зиеш и Маркос Алонсо. Единственный мяч «горожан» забил Рахим Стерлинг.