Вашингтон, , 17:19 — REGNUM В Соединенных Штатах подали судебный иск к певцу Мэрилину Мэнсону, обвинив его в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает журнал People.

Иск подала женщина, имя которой не разглашается. По её словам, в 2011 году она состояла в романтических отношениях с певцом и в какой-то момент он стал прибегать к насилию в отношении неё.

Как пишет журнал, когда женщина пришла домой к Мэнсону, он её изнасиловал, а также угрожал убить её и подчеркивал, что это сошло бы ему с рук. По словам женщины, всё это время она опасалась за свою жизнь, поэтому подала иск только сейчас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция штата США Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Уточнялось, что он обвиняется в нападении на видеооператора во время концерта в Гилфорде в 2019 году, при этом имя пострадавшего не указывается.

Кроме того, в полиции уточнили, что музыкант не возвращается в штат для того, чтобы ответить на выдвинутые в отношении него обвинения в суде.

Читайте также: Мэрилина Мэнсона снова обвинили в насилии