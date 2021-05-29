Кабул, , 17:17 — REGNUM В Афганистане на неизвестном взрывном устройстве подорвался автобус, в салоне которого находились преподаватели из Университета Аль-Берони. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на медиков.

Инцидент произошел 29 мая в городе Баграм провинции Парван. По последним данным, в результате теракта погибли по меньшей мере четыре человека, ещё 13 получили ранения.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна группировка.

Как передавало ИА REGNUM, 27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что правительство Афганистана якобы добилось успехов в деле создания эффективных сил безопасности.

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