29 мая 2021 | Время чтения 5 мин

В сети обсудили новость о том, что украинские власти в связи с приостановкой авиасообщения между Белоруссией и Украиной нашли несколько реанимобилей для вывоза из Белоруссии граждан Украины, которые проходили там лечение или перенесли операции.

Мирослава Романенко, , 18:40 — REGNUM Украинские власти нашли несколько реанимобилей для вывоза из Белоруссии граждан Украины, которые проходили там лечение или перенесли операции, сообщил правительственный портал со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Медицинская помощь Цитата из к/ф «Лестница Якова». Реж. Эдриан Лайн. 1990. США

Глава внешнеполитического ведомства Украины рассказал о гражданке Украины Анне Куриловой, которой была сделана операция по трансплантации. Ранее она сообщала в одной из социальных сетей о своей проблеме с возвращением на Украину. Определена дата, и сейчас посольство прорабатывает вопрос беспрепятственного пересечения границы. Украинский министр сообщил также о женщине, супруг которой перенес операцию на сердце и планирует вернуться на Украину на специальном автомобиле белорусского медицинского учреждения. С женщиной также установили связь, посольство сейчас способствует ей в пересечении границы. Кулеба отметил, что десять из 26 украинских граждан, которые находятся на лечении в Белоруссии, связались с посольством Украины. Оставшиеся 16 граждан Украины пока не заявили о потребности в помощи.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Для многих комментирующих эта новость стала поводом для того, чтобы сравнить уровень белорусской и украинской медицины.

Скорая помощь. Украина George Chernilevsky

«О медицине. Парадокс. Лукашенко, которого обвесили всевозможными ярлыками, сделал медицину в своей стране такого уровня, который нам и не снился. И этот Лукашенко (со всеми этими ярлыками) еще и принимает на лечение, операции и трансплантации наших людей, в т. ч. много детей. А что у нас, таких прозападных и демократичных!!! Сами все знаете…» — написала Larisa Ivanovna.

«Нашли. Это что получается, лечить они не умеют, забирать они собираются на каких-то найденных реанимационных машинах, а вы не подумали, что человек перенес серьезную операцию и ему надо восстанавливать организм? А что вы… умеете? Что вы лично можете дать? Разве что ритуальные услуги… Как они уже заманали со своей «любовью» к народу», — пишет Ирина Д.

«Боже, какой кошмар!!! Власть делает себе рекламу на больных людях, которым там оказали помощь, прооперировали, и их теперь перевезут. Кинут с их проблемами и будут кричать, что они — герои. А если реально людям понадобится помощь медицинская в Белоруссии (в Украине ее не окажут) и сколько ещё людей может умереть только потому, что так Запад приказал закрыть границы… Все больные, которые получили там лечение, — здесь умрут… Власть пиарится, а люди страдают…» — отметил Саша Т.

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«А сколько человек лишились возможности пройти лечение в Беларуси, кто ответит за это???» — спрашивает Юрий Т.

«Сначала создают трудности, а потом их преодолевают! Интересно, кто будет оплачивать?! Украинцы или Кулеба? Члены правительства, президент, депутаты? А надо, чтоб все они и оплачивали вместе с теми типа патриотами, которые призывают к разрыву отношений с Беларусью!» — написал Юхим Б.

«Создаются проблемы, потом как бы решаются, и наши правители всегда у дел. Вот какие они «хорошие», переживают за людей. А люди уже устали от этого бедлама», — пишет Ольга С.

«Самое главное — послеоперационная реабилитация, а у нас она вообще есть? У нас и больниц нормальных в принципе нет, да и мозгов у власти тоже», — добавила Наталия М.

«А зачем? У нас не вылечат. Пусть там лечатся», — пишет Владимир Г.

Больница. Украина Вальдимар

«Я думал, что этот вопрос можно было решить на уровне главврача больницы Чернигова (Черниговская область граничит с Белоруссией. — М. Р.) по линии минздрава. А тут целый глава МИДа», — отметил Юрий Г.

«Вопрос, конечно, интересный, а в какую копеечку обойдётся реанимобиль больному?.. Кстати, а что там нашим людям что-то угрожает?..» — интересуется Олег Б.

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«То есть уже сейчас понятно, что Украина своим бойкотом Беларуси закрыла тему лечения или трансплантации органов в соседнем, более развитом государстве? И в дальнейшем украинцы, которым нужны операции и лечение в Беларуси, будут просто умирать?» — спрашивает Сергей Г.

«Сказочные «персонажи»! Сами создали проблему, сами решили. А теперь всем премии!» — отметил Демьян М.

«Я помню, как белорусские врачи прилетали в Украину спасать тяжелобольных. И спасали многих. Не знаю, помнят ли об этом люди, но я точно знаю, что в Кучурганах есть женщина, которой помогла бригада белорусских специалистов. И на лечение в Минск ездили тысячи наших сограждан. Лечение в Беларуси и эффективней, и дешевле. Там оказывают помощь тем больным, на которых здесь махнули рукой. Там проводили очень сложные операции. Там лечатся и те, кого цены наших онкодиспансеров заставляют продать даже жилье, чтобы спасти близкого человека. Теперь этот шанс у тысяч людей отняли. Потому что трястись в автобусе после таких операций не только сложно, но и опасно. Люди добирались самолетами. Но их больше не будет. И белорусские специалисты сюда больше не приедут. Значит, не получат помощь те, кто мог бы ее получить. Скажите, отмена авиасообщения с Беларусью — чем она была так необходима именно Украине? Объясните мне, в интересах каких украинцев сделала это зеленая власть?» — подытожил на своей странице в социальных сетях Facebook глава Раздельнянского районного совета (Одесская область) Александр Пресман.

Напомним, с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией. Это произошло после того, как 23 мая в Минске был посажен самолет, на борту которого находился бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Протасевича задержали. Отметим, указанный телеграм-канал признан в Белоруссии экстремистским.