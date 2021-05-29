Дамаск, , 17:01 — REGNUM Власти Сирии надеются, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) смогут создать альтернативный Западу рынок. Об этом заявил замглавы МИД Сирии Башар Джаафари.

По его словам, Соединенные Штаты и западные страны уже подошли «к потолку своих возможностей», у них больше нет никаких возможностей.

«Мы пытаемся надеяться на самих себя. Конечно, мы нуждаемся в поддержке наших союзников и друзей. Вопрос санкций — не только сирийский, — цитирует его ТАСС. — Основное направление БРИКС — создать альтернативный Западу рынок».

По мнению Джаафари, пока Запад будет контролировать международные финансовые потоки, то «не будет никакой справедливой экономической системы».

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС на данный момент не поддерживает контактов с официальным Дамаском и не стремится к нормализации отношений с Сирией. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз не будет помогать восстановлению Сирии, пока там не произойдет «транзит власти».

Напомним, законное правительство Сирии во главе с президентом Башаром Асадом с 2011 года противостоит вооруженным формированиям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикальных исламистских группировок.

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