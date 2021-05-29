Анкара, , 17:01 — REGNUM На севере Ирака сотрудники национальной разведывательной службы (MİT) Турции ликвидировали группу боевиков. Об этом 29 мая сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на источники в структурах безопасности Турции.

По данным источников, операция по нейтрализации членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которые якобы готовили атаку на расположение турецких военнослужащих, была проведена в селе Мангеш.

Отмечается, что в числе четырех ликвидированных боевиков находился один из лидеров организации РПК.

Как передавало ИА REGNUM, 23 мая министерство национальной обороны Турции сообщило, что турецкий спецназ «нейтрализовал» шесть представителей РПК на севере Сирии.

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