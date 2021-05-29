Минск, , 16:48 — REGNUM За минувшие сутки на территории Белоруссии выявили почти 1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 мая сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 992 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 392 629.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов в Белоруссии от COVID-19 достигло 2831.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главами правительств стран Содружества Независимых Государств заявил, что Белоруссия производит по российским технологиям полмиллиона доз вакцины «Спутник V».

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