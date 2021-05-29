Киншаса, , 16:42 — REGNUM Переданное властями Демократической Республики Конго ранее сегодня сообщение об извержении небольшого вулкана Мурара оказалось ложной тревогой. Об этом 29 мая сообщили в министерстве связи страны.

«Был факт ложной тревоги», — цитирует Agence France-Presse заявление ведомства.

Отмечается, что специальный самолет пролетел над склонами вулкана Мурара и никакого извержения не наблюдалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДРК произошло извержение вулкана Ньирагонго. Отмечалось, что потоки лавы почти достигли районов города Гома. Также из-за лавы сгорели три села.

В результате погибли не менее 32 человек, граждан РФ среди пострадавших нет.

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