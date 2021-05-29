Вашингтон, , 16:34 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 21 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 21 968 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 33 240 448.

Также сообщается, что за это же время в США от COVID-19 скончались 675 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов превысило 593 тыс.

Напомним, днем ранее в США за сутки было выявлено более 20 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией.

Читайте также: В США каждый десятый заразился коронавирусом