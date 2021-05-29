Берлин, , 16:23 — REGNUM Разрешение на полеты в Москву и Санкт-Петербург по измененным маршрутам от российской стороны, минуя воздушное пространство Белоруссии, получила немецкая авиакомпания Lufthansa. Об этом 19 мая сообщила представитель авиаперевозчика корреспонденту ТАСС.

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По словам источника, воздушное пространство Белоруссии в настоящее время избегают все входящие в Lufthansa Group авиакомпании. Она отметила, что

По ее словам, самолеты немецкой авиакомпании продолжают летать четыре раза в неделю в Санкт-Петербург (Пулково), семь раз — в Москву (Домодедово).

«Изменение маршрутов (авиакомпании Lufthansa — прим. ИА REGNUM) было одобрено ведомствами», — добавила источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что действие соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении от 2019 года приостановят США из-за инцидента с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair.

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