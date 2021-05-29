Неаполь, Италия, , 16:17 — REGNUM Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти 29 мая был объявлен как новый главный тренер итальянского «Наполи». Контракт специалиста с неаполитанским клубом рассчитан до конца сезона 2022/23. Последним клубом итальянца был миланский «Интер», который он покинул в 2019-м году.

27 мая руководство «Наполи» отправило в отставку Дженнаро Гаттузо, который проработал в системе неаполитанского клуба два сезона.

«Наполи», набрав 77 очков после 38-ми туров, завершил сезон на пятой позиции в турнирной таблице Серии А. В следующем сезоне «Наполи» сыграет в Лиге Европы УЕФА.

Под руководство Лучано Спаллетти санкт-петербургский «Зенит» дважды становился победителем Российской Премьер-лиги.