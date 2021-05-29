Прага, , 16:14 — REGNUM Специальный борт с сотрудниками посольства России в Чехии покинул территорию республики, заявил 29 мая пресс-секретарь посольства РФ Николай Брякин.

«Первая группа, состоящая из 54 попавших по инициативе чешской стороны под сокращение сотрудников посольства России в Праге вместе с членами семей, покинула территорию Чехии», — сказал Брякин.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля власти Чехии сообщили о решении выслать из страны 18 российских дипломатов. Причиной такого шага Праги стало подозрение в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

В ответ на эти недружественные действия со стороны Праги Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Отметим, что посольство Чехии в Москве уже уволило большую часть российского персонала.

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