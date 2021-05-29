Москва, , 16:11 — REGNUM Российские комедии стали лидерами по зрительскому интересу в весенний период среди фильмов, доступных в крупнейших онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервисов ivi, Start и Okki.

Представители сервиса Start рассказали, что наибольшим интересом у зрителей платформы в последние месяцы пользовались фильмы с актёром Сергеем Буруновым: комедия «Родные», фэнтези «Пара из будущего» и сказка «Последний богатырь: Корень зла».

Предпочтение российским комедиям отдали и пользователи мультимедийного сервиса Okko. Помимо комедий в число лидеров по просмотрам вошла мелодрама «Серебряные коньки» Михаила Локшина. Среди зарубежных работ наибольший интерес у зрителей этой платформы вызвали «Земля кочевников» Хлои Чжао и фантастический боевик «Мортал комбат».

Самыми популярными комедиями в онлайн-кинотеатре ivi стали «Батя» Дмитрия Ефимовича, «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» Романа Каримова и «Рашн юг» Антона Федотова. Также зрители часто выбирали фильм о пожарных и спасателях «Огонь» и военные картины «Подольские курсанты» и «Зоя».

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