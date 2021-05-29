Москва, , 16:08 — REGNUM Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 29 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 16:05 мск в аэропорту «Домодедово» задержано восемь рейсов; в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» отменен один рейс, еще шесть задержано.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, 29 мая в Москве холодный атмосферный фронт принесёт ливневые дожди.