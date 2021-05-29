Анкара, , 16:03 — REGNUM В Турции на конец июня текущего года намечена церемония начала строительства канала Стамбул в обход пролива Босфор. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 29 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии телебашни в районе Чамлыджа в Стамбуле.

«Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим мегапроектом, — сказал турецкий лидер. — Это нас не остановит».

По его словам, геостратегическую значимость турецкого мегаполиса повысит реализация проекта канал Стамбул.

Как передавало ИА REGNUM, 27 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил решение Белого дома США признать геноцид армян в 1915 году.

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