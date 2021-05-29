Йошкар-Ола, , 15:54 — REGNUM В Марий Эл режим повышенной готовности, действующий для предотвращения и контроля за распространением коронавируса, продлён до 5 июля. Соответствующее решение принял глава республики Александр Евстифеев по итогам заседания оперативного штаба.

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По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Булатовой, эпидситуация в Марий Эл продолжает оставаться напряженной. Она привела несколько признаков, которые свидетельствуют о сохранении рисков резкого увеличения числа носителей коронавируса.

«Это увеличение госпитализации, занятость коечного фонда, рост внебольничных пневмоний коронавирусной этиологии, увеличение числа пациентов с тяжелой формой заболевания», — пояснила она.

Булатова добавила, что в течение двух последних недель число случаев внебольничных пневмоний выросло в 1,5 раза, в том числе коронавирусной этиологии. В два раза выросло число пациентов, госпитализированных с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Удельный вес среднетяжелых форм течения заболевания вырос с 28 до 48−49% еженедельно.

«Это свидетельствует также о позднем обращении за медицинской помощью», — подчеркнула глава управления.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 мая в республике прививку от коронавируса сделали 56 146 человек. Из этого числа 45 927 жителей республики получили оба компонента препарата, завершив полностью процесс вакцинации. Причем лица старше 60 лет в числе привитых составляют долю в 49,3%.

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