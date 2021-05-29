Москва, , 15:51 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров сегодня, 29 мая, открыли в российской столице новый железнодорожный вокзал «Восточный» для поездов дальнего следования.

Собянин отметил, что новый полноценный железнодорожный вокзал открывается в Москве впервые чуть ли не за сто лет. Новый вокзал объединяет Курское направление железной дороги и Московское центральное кольцо. Таким образом, вокзал образует транспортно-пересадочный узел, который позволяет прибывающим в Москву пассажирам быстрее добраться до места назначения.

Вокзал «Восточный» позволит разгрузить центр столицы, в частности, будет разгружен наиболее сложный участок на Каланчевско-Курском направлении, который теперь сможет пропускать больше поездов, так как часть поездов будет переведена с Курского вокзала на Восточный.

«В целом позитивный проект как для москвичей, так и для гостей столицы», — сказал Собянин.

В свою очередь глава РЖД отметил, что открытие нового вокзала в Москве показывает, что столица становится удобнее.

«Сегодня значимый день для железных дорог вРоссии, потому что, действительно, за последние сто лет (впервые) запускаем новый вокзал», — сказал Белозеров.

Ожидается, что нагрузка на Курский вокзал после открытия «Восточного» снизится на 35%. Кроме того, станции метрополитена «Курская» ольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии разгрузятся на 25 тысяч пассажиров в сутки.