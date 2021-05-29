Тюмень, , 15:48 — REGNUM Тюменская область в ближайшее десятилетие планирует нарабатывать компетенции в экспорте услуг. Об этом на форуме «День предпринимателя» сообщил генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

«На сегодня скорость экспорта услуг на 60% опережает экспорт товарами. У нас есть потенциальные инвесторы в сфере образования, медицины, туризма. Есть масштабный проект «Медицинский город». В краткосрочной перспективе мы должны получить компетенции по продвижению продаж услуг за рубеж, а в среднесрочной перспективе мы должны иметь инфраструктуру, которая позволит привлекать туристов, чтобы они чувствовали себя в Тюмени и в области комфортно», — отметил Николай Пуртов.

Напомним, развитие медицинского и санаторно-курортного туризма является одним из приоритетных направлений развития экономики Тюменской области на ближайшее десятилетие.

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