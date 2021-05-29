Рига, 29 мая 2021, 15:51 — REGNUM Ворота сборной России в матче чемпионата мира (ЧМ) 2021 года, который проходит в Латвии, с командой Швейцарии будет защищать Александр Самонов. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.

При этом запасным голкипером станет Иван Бочаров.

В то же время, звенья российской сборной будут выглядеть следующим образом: Никита НестеровНикита Задоров, Антон СлепышевДмитрий ВоронковМаксим Шалунов; Владислав ГавриковИван Проворов, Сергей ТолчинскийПавел КарнауховАлександр Барабанов; Игорь ОжигановРушан Рафиков, Эмиль ГалимовИван МорозовАнтон Бурдасов; Григорий Дронов, Артем Швец-РоговойВладислав КаменевЕвгений Тимкин.

Отметим, матч между сборными России и Швейцарии на мировом первенстве состоится в Риге 28 мая и начнется в 16:15 мск. Российская команда является лидером турнирной таблицы группы А, однако у швейцарской сборной такое же количество набранных очков.