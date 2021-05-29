Рига, , 15:51 — REGNUM Ворота сборной России в матче чемпионата мира (ЧМ) 2021 года, который проходит в Латвии, с командой Швейцарии будет защищать Александр Самонов. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.

При этом запасным голкипером станет Иван Бочаров.

В то же время, звенья российской сборной будут выглядеть следующим образом: Никита Нестеров — Никита Задоров, Антон Слепышев — Дмитрий Воронков — Максим Шалунов; Владислав Гавриков — Иван Проворов, Сергей Толчинский — Павел Карнаухов — Александр Барабанов; Игорь Ожиганов — Рушан Рафиков, Эмиль Галимов — Иван Морозов — Антон Бурдасов; Григорий Дронов, Артем Швец-Роговой — Владислав Каменев — Евгений Тимкин.

Отметим, матч между сборными России и Швейцарии на мировом первенстве состоится в Риге 28 мая и начнется в 16:15 мск. Российская команда является лидером турнирной таблицы группы А, однако у швейцарской сборной такое же количество набранных очков.