Оттава, , 15:44 — REGNUM Робототехнический комплекс Canadarm2 на Международной космической станции получил некритические повреждения при столкновении с космическим мусором. Об этом сообщает пресс-служба Канадского космического агентства.

Канадский манипулятор Canadarm2 был доставлен на МКС в 2001 году. Эта робототехническая система используется при выполнении работ за бортом орбитальной станции. Система Canadarm2 может удерживать космонавтов, а также перемещать инструменты и другую полезную нагрузку.

В мае специалисты Канадского космического агентства и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства провели плановую проверку технического состояния манипулятора. В ходе проверки в обшивке Canadarm2 было обнаружено повреждение, вызванное столкновением с небольшим объектом.

Отмечается, что повреждение оказалось некритическим — устройство продолжает использоваться по назначению. В ближайшее время специалисты проведут дополнительный сбор данных о состоянии манипулятора для завершения оценки его технического состояния.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года американская компания Maxar Technologies продала своё канадское подразделение, которое является разработчиком робототехнического комплекса Canadarm2.

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