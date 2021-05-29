Йошкар-Ола, , 15:44 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 29 мая прививку от коронавируса сделали 56 146 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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Из этого числа 45 927 жителей республики получили оба компонента препарата, завершив полностью процесс вакцинации. Причем лица старше 60 лет в числе привитых составляют долю в 49,3%.

В республике функционируют 110 прививочных пунктов, 64 мобильных центра вакцинации. С 28 мая мобильные точки, где можно сделать прививку, работают в садоводческих товариществах.

Как сообщало ИА REGNUM, Марий Эл в ближайшее время ожидает поставки крупной партии вакцины от коронавируса. Ожидается поставка вакцины «Спутник V» в объеме 22,6 тыс. комплектов. Препараты для прививки должны поступить в республику в течение 10−15 суток. До настоящего момента регион получил 63 610 комплектов вакцин трёх видов.

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