Сеул, , 15:52 — REGNUM Глава Южной Корее Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что к концу июня текущего года прививку от COVID-19 получат 13 млн жителей страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сообщение главы государства в социальной сети Facebook.

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«Программа вакцинации набирает обороты», — сообщил южнокорейский лидер.

Президент отметил, что за последние два дня первую дозу вакцины от COVID-19 получили 1,2 млн человек, а общее число получателей первой дозы составило 5,23 млн человек или 10,2% населения.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что в случае сохранения нынешних темпов вакцинации 13 млн человек смогут получить прививку в течение первой половины года.

Глава Южной Кореи добавил, что поставки вакцины ведутся в соответствии с графиком и в настоящее время правительство работает над ввозом дополнительных партий. Он также призвал население страны принять участие в программе вакцинации, соблюдать режим социального дистанцирования и другие антиковидные меры.