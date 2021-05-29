Йошкар-Ола, , 15:34 — REGNUM Марий Эл в ближайшее время ожидает поставки крупной партии вакцины от коронавируса. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба республики.

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По словам замглавы министра здравоохранения республики Татьяны Бастраковой, ожидается поставка вакцины «Спутник V» в объеме 22,6 тыс. комплектов. Препараты для прививки должны поступить в республику в течение 10−15 суток.

До настоящего момента регион получил 63 610 комплектов вакцин трёх видов. Имеющаяся в республике вакцина реализована на 88%, что соответствует среднему показателю по РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 мая прививку от коронавируса сделали 56 142 жителя Марий Эл, что составляет 17,7% от запланированного объема вакцинации. Всего в республике планируется привить от коронавируса 60% взрослого населения — 316 748 человек. Из общего числа вакцинированных 46 091 житель республики получил оба компонента вакцины, полностью завершив прививочный процесс.

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