Йошкар-Ола, , 15:23 — REGNUM При проведении секвенирования образцов биологического материала в референс центрах выявлены индийский геновариант в двух случаях и британский вариант в трех случаях. Об этом заявил глава управления Роспотребнадзора по Марий Эл Светлана Булатова на заседании оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

По ее словам, в течение мая из-за границы в республику прибыли 348 граждан, в числе которых 49 иностранцев. Было выявлено пять случаев заражения коронавирусом — инфекция завезена из Индии, Непала и в трех случаях из Белоруссии.

Булатова отметила, что в складывающейся эпидемической обстановке проведение шествия «Бессмертный полк», запланированное на июнь, является нежелательным.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 мая в Марий Эл выявили с начала пандемии 13 496 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за все время наблюдения 13 113 жителей республики. 245 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в регионе являются 138 человек.

Читайте также: В Марий Эл выявили ещё 18 случаев заражения коронавирусом