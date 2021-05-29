Турин, Италия, , 15:39 — REGNUM Португальский форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Кришитану Роналду может во время летнего трансферного окна перейти в чемпионат Франции. Об этом 29 мая сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, команда «Пари Сен-Жермен» рассматривает 36-летнего футболиста в качестве замены своему нападающему Килиану Мбаппе, который до настоящего времени не продлил своего соглашение с парижским клубом, рассчитанное до лета 2022 года.

При этом отмечается, что португалец недоволен своим положением в «Ювентусе» и возвращение в туринскую команду на пост главного тренера Массимилиано Аллегри будет только способствовать уходу Роналду.

Уточняется, что «ПСЖ» хочет воспользоваться этой ситуацией и готов включить в сделку по португальцу своего аргентинского нападающего Мауро Икарди, за которым в «Ювентусе» давно наблюдают.

Отметим, в нынешнем сезоне Кришитану Роналду сыграл в составе «Ювентуса» в 44 матчах и смог в них забить 36 голов, а также сделать четыре результативные передачи.