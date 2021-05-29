Сеул, , 15:15 — REGNUM Музыкальный клип южнокорейской поп-группы BTS «Butter» стал наиболее просматриваемым видео на хостинге YouTube за первые 24 часа с момента публикации. Об этом сообщается на сайте «Книги рекордов Гиннеса».

Премьера музыкального видео на композицию «Butter» состоялась на хостинге YouTube 21 мая. В ходе премьерного показа видео одновременно смотрели 3,9 млн зрителей, что стало рекордом для этой платформы. За первые 24 часа с момента публикации музыкальное видео набрало более 108,2 млн просмотров, что также стало рекордным показателем.

Сингл «Butter» побил несколько рекордов и на сервисе потокового аудио Spotify. За сутки после публикации сингл набрал более 11 млн прослушиваний, побив предыдущий рекорд, принадлежавший певцам Эду Ширану и Джастину Биберу.

Отмечается, что после премьеры «Butter» общее число достижений группы BTS в «Книге рекордов Гиннеса» достигло 23. Ранее синглы группы также устанавливали рекорды по длительности нахождения на первом месте в различных чартах.

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