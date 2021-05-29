Магнитогорск, Челябинская область, , 15:05 — REGNUM Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), ведет переговоры с нападающим Сергеем Мозякиным о продолжении его работы в клубе в качестве тренера. Об этом 29 мая рассказал вице-президент команды Сергей Ласьков.

«Мы предложили Сергею стать тренером по большинству. Сейчас мы в процессе переговоров. Завершит ли он карьеру? Это решение самого игрока», — приводит его слова ТАСС.

При этом контракт 40-летнего нападающего с командой из Магнитогорска истек 30 апреля текущего года.

Отметим, Сергей Мозякин играл в составе магнитогорского «Металлурга» с 2011 года и два раза становился в составе команды обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Также игрок является лучшим в КХЛ бомбардиром (928 голов), а также обладателем многих рекордов российского хоккея. В составе сборной России Мозякин является чемпионом Олимпиады (2018) и дважды победителем чемпионатов мира (2008, 2009), а также двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призером первенств мира.