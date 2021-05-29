Сеул, , 14:57 — REGNUM В Южной Корее 10-летний мальчик напал с ножом на свою мать после того, как женщина сделала сыну замечание. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей полицейского управления Сеула.

По их словам, в настоящее время ведётся расследование.

Известно, что инцидент произошёл 26 мая около 21:55 после того, как 41-летняя женщина сказала сыну перестать играть в компьютерные игры.

Представители правоохранительных органов сообщили, что мальчику не грозит уголовное наказание, однако суд по семейным делам может назначить ему наказание в виде отработки общественных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в южнокорейском городе Пусан медсестра, работавшая с ковид-пациентами, покончила с собой.

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