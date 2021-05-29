Москва, , 14:49 — REGNUM Совет Федерации на предстоящем 2 июня пленарном заседании рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в аппарате Совета Федерации.

Сообщается, что сперва данный вопрос будет должен на профильном комитете Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. После этого уже на пленарном заседании Совета Федерации будет поднят вопрос о досрочном освобождении Меня от должности аудитора Счетной палаты.

Ожидается, что в Совфед поступит представление президента России о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты.

В самом Совфеде и профильном комитете никак не комментируют эту информацию.

Напомним, что в прошлом Мень был губернатором Ивановской области. Ему были предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств. По версии следствия, в 2011 году Мень и его сообщники из руководства области организовали преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита для поддержки региона. Примечательно, что до суда дело так и не дошло, а было закрыто в связи с истечением срока давности.

Тем не менее, прекращение дела в связи с истечением срока давности является не реабилитирующим обстоятельством.