Йошкар-Ола, 29 мая 2021, 14:49 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано также два летальных случая.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 245 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 мая в регионе выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 17 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 496 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 138 человек.
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