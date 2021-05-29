Тюмень, , 14:49 — REGNUM В Тюменской области в 2020 году реализовано 260 инвестиционных проектов на сумму 293,4 млрд рублей. Об этом на форуме «День предпринимателя» сообщил генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

«Безусловно, эти цифры ниже показателей 2019 года. Можно сказать, что пандемия взяла своё. Не только в Тюменской области, но и в мире инвестиционная повестка была пессимистической. Но есть две оптимистические цифры. Тюменская область предоставила 2,2 млрд — это наш гарантийный фонд на банковские кредиты субъектам предпринимательства. А также тюменский центр «Мой бизнес» занял четвёртое место в России по сводному рейтингу. Это означает, что услугами центра «Мой бизнес» воспользовалось значительное количество предпринимателей», — отметил Николай Пуртов.

С 2021 года Инвестиционное агентство Тюменской области предлагает субъектам предпринимательства микрозаймы по ключевой ставке Банка России в размере 500 тыс. рублей на два года, и по той же ставке для развития социального предпринимательства в размере 5−50 млн рублей на 84 месяца. На 36 месяцев агентство предлагает кредиты для лесной промышленности под 2% годовых в сумме 5−20 млн рублей. Для начинающих бизнесменов предусмотрены кредиты до одного миллиона рублей на год под 5%.