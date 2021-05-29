Москва, , 14:48 — REGNUM Новый рекорд по числу безаварийных беспрерывных космических пусков установлен в России после старта с космодрома «Восточный» 28 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

28 мая с «Восточного» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», выведшая на орбиту спутники британской компании OneWeb. Пуск прошёл в штатном режиме, став 59-м в непрерывной серии безаварийных космических пусков.

Предыдущая серия успешных пусков прервалась в октябре 2018 года. Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-10» завершился нештатным отделением блока «Д». Система аварийного спасения отстыковала пилотируемый корабль от ракеты, экипаж «Союза МС-10» не пострадал.

Отмечается, что серия из 59 успешных пусков стала рекордной для современной России. Предыдущий рекорд из 58 успешных пусков подряд был установлен в 1992—1993 годах. В советский период рекордная серия из 185 успешных пусков подряд была достигнута в ходе пусковой кампании в период с января 1983 по ноябрь 1984 года.

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