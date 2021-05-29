Йошкар-Ола, , 14:47 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 28 мая выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 17 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 496 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 13 113 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны пять человек. 245 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне, как и за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 138 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 158 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 313 человек, из них у 309 — пневмония, 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 27 пациентов, при этом госпитализированы 28 жителей Марий Эл.