Рига, , 14:50 — REGNUM Сборная Казахстана по хоккею нанесла поражение с разгромным счетом команде Италии в матче чемпионата мира (ЧМ) 2021 года, который проходит в Латвии. Об этом 29 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Арена-Риги» и закончилась в пользу казахской команды с сокрушительным счетом 11:3.

В составе у победителей шайбы забросили оформивший в матче дубль Роман Старченко (3-я и 57-я минуты, обе в большинстве), Егор Петухов (33-я), Евгений Рымарев (35-я), Никита Михайлис (42-я, в большинстве), Кертис Волк (47-я, в большинстве), также отличившийся дублем Артем Лихотников (48-я и 50-я), Кирилл Панюков (55-я), Виктор Сведберг (58-я) и Егор Шалапов (60-я, при игре 5×3).

У сборной Италии голами отметились Анджело Мичели (25-я), Петер Хохкофлер (42-я) и Алекс Петан (51-я).

Отметим, по итогам шести матчей сборная Казахстана сумела набрать десять очков и лидирует в турнирной таблице группы В. Сборная Италии потерпела пятое поражение на турнире, и занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице.