Элиста, 29 мая 2021, 14:41 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 29 мая.
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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 375 пациентов.
Напомним, за последние сутки в Калмыкии выявили 15 носителей коронавируса, что на один случай заражения больше, чем днём ранее.