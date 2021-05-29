Элиста, , 14:41 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 29 мая.

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 375 пациентов.

Напомним, за последние сутки в Калмыкии выявили 15 носителей коронавируса, что на один случай заражения больше, чем днём ранее.