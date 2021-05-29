Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга два человека, мужчина и женщина, получили тяжелые травмы, упав по неосторожности с балкона жилого дома. Прокуратура начала проверку по факту случившегося, об этом 29 мая сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент с обрушением части балкона произошел в Адмиралтейском районе Петербурга утром в субботу, 29 мая. Пострадавшие находились на балконе третьего этажа дома 13 по улице Декабристов, являющегося историческим зданием.

По данным СМИ, падение людей с балкона произошло в ходе драки между ними, когда участники конфликта телами надавили на ограждение, не выдержавшее нагрузки.

Как стало известно ИА REGNUM, в городские стационары в тяжелом состоянии были доставлены 45-летний мужчина и 35-летняя женщина. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытый компрессионный перелом позвоночника, а также закрытые переломы крестца, левой руки со смещением и правой ноги со смещением. Женщина также получила тяжелые травмы и помещена в шоковую реанимацию. У нее диагностирована катотравма, сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, ушибы и травматический шок.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными лицами обязанностей, возложенных жилищным законодательством, в том числе по содержанию и ремонту общего имущества собственников, оказанию услуг надлежащего качества», — уточнили, в свою очередь, в прокуратуре Петербурга.

При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.