Нижний Новгород, 29 мая 2021, 14:35 — REGNUM За минувшие сутки 12 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне сообщалось о 15 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3598 человек.
Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 мая выявили 149 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 146 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 117 825 случаев. Число активных носителей коронавируса по сравнению с предыдущим днем выросло почти на 50 человек и составило 1773 нижегородца.
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