Элиста, , 14:35 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 15 человек, сообщает региональный оперштаб 29 мая.

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Лечение в ковидных стационарах получают 159 пациентов, из них восемь человек находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются 226 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 20 808 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 20 147 носителя инфекции.