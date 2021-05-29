Ташкент, , 14:33 — REGNUM Сенат Узбекистана выступил с инициативой внесения поправок в закон «Об оружии» после стрельбы и гибели людей в одной из школ Казани. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистана.

Сообщается, что на пленарном заседании сегодня сенат Узбекистана отклонил закон «О внесении изменений и дополнений в законодательство об оружии», поскольку «не проанализированы проблемы, возникшие при исполнении, применении норм закона «Об оружии».

Оказывается, что в законодательстве республики до сих пор не утвержден перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владеть оружием. Также нет механизма периодической проверки владельцев оружия по медицинским ограничениям.

Все это может привести к различным негативным последствиям, отмечают сенаторы. В качестве примера приводится расстрел в школе в Казани.

В итоге сенат Узбекистана решил провести комплексный анализ проблем, которые возникают в сфере оборота гражданского оружия. После этого будет произведено коренное совершенствование действующего закона «Об оружии» и других законодательных норм.